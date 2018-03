Kursziel

CECONOMY-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 8,00 Underweight Morgan Stanley Geoff Ruddell 07.03.2018 13,00 Buy Baader Bank Volker Bosse 27.02.2018 15,00 Buy Commerzbank Jürgen Elfers 22.02.2018 13,00 Buy HSBC Emmanuelle Vigneron 12.02.2018 11,30 Hold Kepler Cheuvreux Fabienne Caron 12.02.2018 11,40 Neutral Goldman Sachs Tushar Jain 12.02.2018 14,00 Kaufen Independent Research Laura Cherdron 09.02.2018 11,30 Hold Warburg Research Thilo Kleibauer 09.02.2018 10,00 Neutral J.P. Morgan Georgina Johanan 09.02.2018



10,065 EUR -1,76% (09.03.2018, 17:35)



10,088 EUR -1,47% (09.03.2018, 22:25)



DE0007257503



725750



CEC



MTAGF



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (12.03.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der CECONOMY-Aktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 15,00 oder 8,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur CECONOMY-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die CECONOMY AG hat am 9. Februar die Zahlen des ersten Quartals 2017 bekannt gegeben.Im ersten Quartal des Geschäftsjahres wuchs der währungs- und portfoliobereinigte Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 1,3% auf rund 6,9 Mrd. Euro (Gesamtumsatz: plus 0,6%). Das Ergebnis (EBITDA) lag mit 315 Mio. Euro um 51 Mio. Euro unter der entsprechenden Vorjahresperiode (Q1 2016/17: 366 Mio. Euro vor Sonderfaktoren), das EBIT bei 258 Mio. Euro und damit um 49 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr (Q1 2016/17: 308 Mio. Euro vor Sonderfaktoren.Die Veränderung des Net Working Capital war um 401 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr. Hintergrund für die Entwicklung des Net Working Capital ist v.a. der Anstieg der Vorräte aufgrund der schwachen Umsatzentwicklung im Dezember 2017. Die starke Nachfrage nach Mobilfunkverträgen führte zu höheren Provisionsforderungen. Gleichzeitig fiel der Anstieg der Verbindlichkeiten niedriger aus. Hintergrund ist eine Verschiebung im Produktmix in Richtung Produktgruppen mit in der Regel geringeren Zahlungszielen.CECONOMY rechnet für das Geschäftsjahr 2017/18 mit einem leichten Wachstum des Gesamtumsatzes im Vergleich zum Vorjahr. Korrespondierend erwartet das Unternehmen eine leichte Verbesserung des Net Working Capital. Sowohl beim EBITDA als auch beim EBIT geht CECONOMY ohne Berücksichtigung der Ergebnisbeiträge aus der Beteiligung an Fnac Darty S.A. von einer Steigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich aus.Morgan Stanley hat CECONOMY nach Zahlen von "equal-weight" auf "underweight" herabgestuft und das Kursziel auf 8 Euro belassen. Viele Einzelhändler hätten zwar komplexe Zulieferer-Beziehungen, zahlten einen Grundpreis für die bestellten Produkte und erhielten später bei Erreichen bestimmter Absatzziele Rückvergütungen, schrieb Morgan Stanley-Analyst, Geoff Ruddell, in einer am 7. März vorliegenden Studie. CECONOMY erscheine mit seinem Bruttoergebnis aber besonders abhängig von solchen Forderungen an Lieferanten. Dies mache die Vorhersagen schwieriger und das Chance/Risiko-Profil unattraktiver.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur CECONOMY-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur CECONOMY-Aktie auf einen Blick: