CECONOMY-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 7,00 Halten Independent Research Lars Lusebrink 28.08.2018 6,80 Hold Kepler Cheuvreux Fabienne Caron 23.08.2018 7,70 Neutral Goldman Sachs Tushar Jain 21.08.2018 10,00 Buy HSBC Andrew Porteous 17.08.2018 7,40 Hold Warburg Research Thilo Kleibauer 15.08.2018 7,00 Equal-Weight Morgan Stanley Geoff Ruddell 15.08.2018 10,00 Buy Baader Bank Volker Bosse 14.08.2018 7,50 Reduce Commerzbank AG Jürgen Elfers 14.08.2018 9,00 Neutral J.P. Morgan Georgina Johanan 14.08.2018



Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

6,65 EUR +0,70% (14.09.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

6,648 EUR +0,64% (14.09.2018, 22:25)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY AG:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (17.09.2018/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Unterhaltungselektronik-Händlers CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 10,00 oder 6,80 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur CECONOMY-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die CECONOMY AG hat am 14. August die Zahlen für das dritte Quartal 2018 vorgelegt.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 14. August hat die Beteiligung an der METRO den Elektronikhändler CECONOMY im dritten Geschäftsquartal erneut belastet. Durch den Wertverfall der METRO-Aktien an der Börse habe CECONOMY weitere Abschreibungen vornehmen müssen. Dadurch sei zwischen April und Juni ein Verlust von 104 Millionen Euro angefallen. Im Vorjahr habe sich das Minus auf 29 Millionen Euro belaufen.Beim operativen Ergebnis habe CECONOMY weiter Fortschritte gemacht. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe die Gesellschaft 26 Millionen Euro nach 4 Millionen Euro ein Jahr zuvor verdient. Beim Umsatz sei die MediaMarkt- und Saturn-Mutter hingegen nicht vom Fleck gekommen. Mit knapp 4,6 Milliarden Euro habe CECONOMY 0,7 Prozent weniger umgesetzt als im Vorjahr. Schmerzhaft seien vor allem die Rückgänge in der Heimatregion gewesen, die auch Kampagnen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft nicht hätten ausgleichen können. Die Prognose für das Gesamtjahr 2017/2018 (Ende September) wurde bestätigt, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der CECONOMY-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose unter anderem von der Baader Bank. Der dort zuständige Analyst Volker Bosse hat die Einstufung für den Titel nach Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Während das Umsatzwachstum des Elektronikhändlers im dritten Geschäftsquartal hinter den Erwartungen geblieben sei, habe der Konzern beim bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) besser als gedacht abgeschnitten, schrieb Bosse in einer Studie vom 14. August.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur CECONOMY-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur CECONOMY-Aktie auf einen Blick: