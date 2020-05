Wien (www.aktiencheck.de) - Die CE3 Staaten stehen bei den Infektionszahlen und Todesopfern im Rahmen der COVID-19-Pandemie im Vergleich zu anderen Schwellenländern sehr gut da, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".



Mit meist sehr schnellen und strikten Gegenmaßnahmen habe die Ausbreitung bislang offenbar gut eingedämmt werden können. Bei Währungsentwicklung und Aktienmärkten sehe es hingegen weniger erfreulich aus. Derzeit werde für die Region ein wirtschaftlicher Einbruch von rund fünf Prozent für 2020 erwartet, vergleichbar mit der globalen Finanzkrise von 2008/2009. Eine rasche Erholung solle diesen Rückschlag aber schon 2021/2022 wieder aufholen, wobei natürlich auch hinter dieser Erwartung Fragezeichen stünden. Im Gegensatz dazu dürften viele asiatische und lateinamerikanische Schwellenländer wohl deutlich stärkere Rückgänge in der Wirtschaftsleistung erleiden als vor zwölf Jahren.



Die Aktienmärkte der CE3-Staaten hätten sich im April im Einklang mit dem globalen Trend erholt. Den stärksten Kurszuwachs habe die Börse in Prag (+10%) verbucht, gefolgt von Polen (+9%) und Ungarn (+6%). (Ausgabe April/Mai 2020) (15.05.2020/ac/a/m)





