Die Wirtschaftsdaten in Tschechien seien zuletzt eher gemischt gewesen. Sie würden insgesamt eine weiterhin robuste Konjunktur mit einer erhöhten, aber jüngst leicht rückläufigen Inflation (2,8% nach zuvor 3%) zeigen. Bei den Europawahlen habe die ANO Partei von Premier Babis mit 21% gesiegt, während der sozialdemokratische Koalitionspartner künftig nicht mehr im EU-Parlament vertreten sein werde.



In Ungarns Notenbank würden sich Industrieproduktion und Einzelhandel weiterhin stark zeigen. Gleichzeitig ziehe aber auch die Teuerung weiter an. Die Inflation habe im April auf 3,9% zugelegt (März 3,7%), deutlich über dem 3% Ziel der Notenbank. Bei der EU-Wahl habe die Fidesz von Premier Orban einen beeindruckenden Wahlsieg errungen. Zusammen mit den verbündeten Christdemokraten sei sie auf mehr als 52% der Stimmen gekommen und sei dabei besonders stark in den ärmsten Regionen gewesen. Orban habe dies in einer Stellungnahme als klares Votum für Veränderung in Brüssel gewertet.



Die Aktienmärkte der drei Länder hätten sich dem negativen globalen Trend im Mai zwar nicht entziehen können, hätten aber weniger stark als der Weltdurchschnitt mit Rückgängen von jeweils 4,1% (Polen), 2,3% (Tschechien) und 3,8% (Ungarn) verloren. (Ausgabe Juni 2019) (25.06.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Konjunkturdaten in Polen zeigten wieder deutlicher nach oben, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Einzelhandel und Industrieproduktion hätten kräftig zugelegt; die Inflation habe unverändert bei ca. 2,2% p.a. gelegen. Bei den Europawahlen sei die regierende PiS mit über 45% der Stimmen klar stärkste Kraft geworden.