Ungarn biete wirtschaftlich ein ähnliches Bild wie Tschechien und Polen - robuste Konjunktur, leicht rückläufige Inflation und niedrige Arbeitslosenrate. Anders als in den beiden genannten Ländern habe die Notenbank in Ungarn allerdings ein Inflationsziel von 3% statt 2%. Die ungarische Notenbank gehe davon aus, dass diese Marke Mitte 2019 erreicht werden könnte.



Mit Spannung seien die Parlamentswahlen in Ungarn erwartet worden. Die Hoffnungen der Opposition auf einen möglichen Überraschungserfolg seien bitter enttäuscht worden. Im Gegenteil, Premier Orban habe mit seiner Fidesz-Partei sogar eine knappe Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament errungen.



Die Aktienmärkte der Region hätten im März zumeist nachgegeben. Polen sei mit einem Rückgang von über 6% erneut am schwächsten gewesen. Ungarische Aktien hätten etwas mehr als 2% verloren, in etwa wie der Durchschnitt der Schwellenländer. Gegen den weltweiten Trend habe die Prager Börse sogar ganz leicht zugelegt. (emreport April 2018) (20.04.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze in Polen waren zuletzt etwas schwächer, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management.Unerwartet deutlich sei die Inflationsrate zurückgegangen. Sie sei im Februar auf 1,4% p.a. nach 1,9 % p.a. im Vormonat gefallen. Eine ähnliche Entwicklung bei der Inflation habe es auch in Tschechien gegeben. Dort sei die Teuerungsrate wieder unter 2% gefallen. Die Arbeitslosigkeit sei nochmals zurückgegangen (auf 3,7% im Februar). Der Stimmungsindikator der tschechischen Wirtschaft habe weiter zugelegt und befinde sich nahezu auf einem Zehnjahreshoch. Die Notenbank Tschechiens sehe zwar Zeichen einer Überhitzung, möchte mit etwaigen Zinsmaßnahmen aber nicht beginnen, bevor sich nicht auch die europäische Zentralbank in dieselbe Richtung bewege.