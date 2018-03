Wien (www.aktiencheck.de) - Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze in Polen zeigen sich weiterhin sehr stark und liegen über den Analystenerwartungen, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management.Für Ungarn lasse sich dies nicht sagen - die regierende Fidesz-Partei von Premier Orban habe bei einer lokalen Wahl in Südungarn überraschend eine deutliche Niederlage gegen einen Gemeinschaftskandidaten der Opposition erlitten und das nur wenige Wochen vor den Parlamentswahlen. In Gefahr sei dabei weniger die generelle absolute Vormachtstellung der Fidesz als vielmehr die derzeit bestehende Zweidrittelmehrheit im Parlament. Damit drohe Orban eine empfindliche Schwächung seiner Machtposition.Die Aktienmärkte der Region hätten im Februar allesamt nachgegeben, wobei Polen mit einem Rückgang von über 7% am schwächsten gewesen sei. Die Einbußen in Budapest hätten sich in etwa im Durchschnitt der Schwellenländer bewegt, während sich die Prager Börse mit einem Minus von gerade einmal einem Prozent vergleichsweise gut behauptet habe. (emreport Ausgabe März 2018) (26.03.2018/ac/a/m)