Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) ist eine polnische Holdinggesellschaft, die sich aus zwei Aktivitätsbereichen zusammensetzt:



- Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (71,3% des Umsatzes; CD Projekt RED): für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen;



- Online-Videospielvertrieb (36,6%): Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com.



Der Nettoumsatz gliedert sich nach Umsatzquellen in Spieleverkäufe (74,9%) und derivative Produkte (25,1%).



Die Nettoumsätze verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Regionen: Polen (5,3%), Europa (23,9%), Vereinigte Staaten (54%), Asien (9%), Russland (1,6%) und andere (6,2%). (18.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem enttäuschenden Release von "Cyberpunk 2077" sei die Aktie von CD PROJEKT in einen heftigen Abwärtsstrudel geraten. Eine Notfall-Konferenz für Anleger habe am Montag den Kursverfall gestoppt - doch am Freitag sorge "Cyberpunk 2077" für den nächsten Kursschock.Wegen technischer Mängel nehme Sony "Cyberpunk 2077" bis auf weiteres aus dem Playstation Store. Nach Diskussionen mit dem Entwickler CD PROJEKT biete man ab sofort allen Spielern, die das Videospiel im Playstation Store gekauft hätten, eine vollständige Rückerstattung an, habe der Konsolenhersteller am Freitag mitgeteilt. Nutzer hätten sich über mehrere Softwarefehler beklagt und man sei stets bestrebt, eine hohe Kundenzufriedenheit zu gewährleisten, habe Sony erklärt.Für die Aktie von CD PROJEKT bedeute die Entscheidung von Sony einen erneuten Kursrutsch von rund 18 Prozent. Dabei habe es gerade so ausgesehen, als könne sich das Papier des polnischen Videospieleentwicklers wieder stabilisieren.Am Montag habe das Management einen Emergency-Call für Investoren einberufen, in der das "überraschend schwache" abschneiden des Releases erklärt worden sei. "Nach drei Verschiebungen war das Management zu versteift, endlich zu einem Release zu kommen", so CEO Adam Kiciński. "Dabei haben wir den Umfang und die Komplexität der Probleme unterschätzt und übersehen, dass es noch deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen hätte, das Spiel für die ältere Konsolengeneration zu optimieren." Externen Druck sei laut Kiciński nicht der Grund gewesen, man dachte schlichtweg, die verbliebene Zeit reiche aus.Auf die für Investoren wichtige Frage, ob die nun anstehende Schadensbegrenzung Auswirkung auf den Zeitplan für Erweiterungen, DLCs oder Multiplayer-Modus hätte, habe das Management zu diesem Zeitpunkt nicht antworten wollen."Der Aktionär" bleibe damit bei seinem Fazit aus dem vorangegangenen Artikel zu CD PROJEKT: Die von Analysten prognostizierten Verkaufserfolge sowie die durch DLCs und Multiplayer erwarteten Gewinne stünden jetzt auf dem Prüfstand. Das 21er KGV von 18 wirke daher nur günstig, da diese zusätzlichen Gewinne noch in den Analystenerwartungen eingepreist seien.Die Aktie bleibe damit weiterhin unter Druck. "Der Aktionär" hat daher beim Stopp von 68 Euro - trotz aussichtsreicher Langfrist-Aussichten - die Reißleine gezogen. Wer die Zähne länger zusammenbeißen kann: Augen zu und durch, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 18.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link