Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) ist eine polnische Holdinggesellschaft, die sich aus zwei Aktivitätsbereichen zusammensetzt:



- Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (71,3% des Umsatzes; CD Projekt RED): für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen;



- Online-Videospielvertrieb (36,6%): Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com.



Der Nettoumsatz gliedert sich nach Umsatzquellen in Spieleverkäufe (74,9%) und derivative Produkte (25,1%).



Die Nettoumsätze verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Regionen: Polen (5,3%), Europa (23,9%), Vereinigte Staaten (54%), Asien (9%), Russland (1,6%) und andere (6,2%). (14.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Im Gaming-Hit "Cyberpunk 2077" sei Hacking ein wichtiger Teil des Spiels. Diese Woche habe der Entwickler CD Projekt Red öffentlich gemacht, dass er selbst Opfer einer Cyber-Attacke geworden sei. Der Kurs der Aktie sei folgerichtig erneut unter Druck geraten. Nun gebe es eine neue Entwicklung in diesem Krimi.Die Angreifer hätten mit der Veröffentlichung interner Daten gedroht. CD PROJEKT habe sich geweigert, auf den damit verbundenen Erpressungsversuch einzugehen. Dieser sei mit einer 48-Stunden-Frist verbunden gewesen. Inzwischen seien offenbar die ersten erbeuteten Daten im Internet veröffentlicht worden.Berichten zufolge seien zudem die Quellcodes von Gaming-Hits wie "The Witcher 3" und "Cyberpunk 2077" zum Kauf angeboten worden. Eine Auktion nach eBay-Vorbild (1 Mio. USD Startpreis, der Sofort-Kaufpreis habe angeblich bei 7 Mio. USD gelegen), solle aufgrund eines externen Angebots abgebrochen worden sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CD PROJEKT-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CD PROJEKT-Aktie:58,54 EUR -2,92% (10.02.2021, 22:26)