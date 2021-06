ISIN CD PROJEKT-Aktie:

CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) ist eine polnische Holdinggesellschaft, die sich aus zwei Aktivitätsbereichen zusammensetzt:



- Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (71,3% des Umsatzes; CD Projekt RED): für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen;



- Online-Videospielvertrieb (36,6%): Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com.



Der Nettoumsatz gliedert sich nach Umsatzquellen in Spieleverkäufe (74,9%) und derivative Produkte (25,1%).



Die Nettoumsätze verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Regionen: Polen (5,3%), Europa (23,9%), Vereinigte Staaten (54%), Asien (9%), Russland (1,6%) und andere (6,2%). (01.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Entwicklerstudios CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Bis an die 40-Euro-Marke habe sich der abgestürzte Aktienkurs des polnischen Spiele-Entwicklers herangetastet. Mit den jüngsten Zahlen und Aussagen des Managements sei aber der nächste Rückschlag gefolgt. Aus kurzfristiger Sicht bleibe eigentlich nur noch ein einziger Hoffnungsschimmer für die CD PROJEKT-Aktie.Der Gewinn im ersten Quartal sei von 21 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 7,1 Mio. Euro gesunken. Die Gründe: gestiegene Ausgaben und vermutlich schwache Verkäufe von "Cyberpunk 2077". Jedenfalls erzielt habe CD PROJEKT im vergangenen Jahr nur rund 2% weniger Umsatz (in polnischen Zloty (PLN) gerechnet, auf Eurobasis sei der Umsatz sogar leicht rückläufig gewesen). Wohlbemerkt: Damals habe es keine große Neuveröffentlichung gegeben, sondern nur einen Hype durch die Netflix-Serie zu "The Witcher" und den allgemeinen Hang zum Gaming in der Corona-Krise.Die Rückkehr von "Cyberpunk 2077" in den PlayStation-Store bleibe ungewiss. Offenbar würden die Verhandlungen mit PlayStation laufen. Michael Nowakowski, Vizepräsident im Bereich Unternehmensentwicklung, sei bei dem Thema auf Nachfrage etwas ins Schwimmen gekommen: "Das muss natürlich im Ermessen von PlayStation selbst bleiben. Aber ja, es gibt eine Art von Metriken, sagen wir mal auf hohem Niveau. Aber noch mal, wir werden nicht - wir können nicht in die Details gehen, wie weit wir sind. Aber es gibt einen Prozess, wir sind mitten in diesem Prozess und dieses Gespräch findet statt. Das ist alles, was wir sagen können. Die Entscheidung wird bekannt gegeben, wenn es soweit ist, dass sie bekannt gegeben werden kann."