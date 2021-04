ISIN CD PROJEKT-Aktie:

PLOPTTC00011



WKN CD PROJEKT-Aktie:

534356



Ticker-Symbol Deutschland CD PROJEKT-Aktie:

7CD



Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) ist eine polnische Holdinggesellschaft, die sich aus zwei Aktivitätsbereichen zusammensetzt:



- Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (71,3% des Umsatzes; CD Projekt RED): für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen;



- Online-Videospielvertrieb (36,6%): Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com.



Der Nettoumsatz gliedert sich nach Umsatzquellen in Spieleverkäufe (74,9%) und derivative Produkte (25,1%).



Die Nettoumsätze verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Regionen: Polen (5,3%), Europa (23,9%), Vereinigte Staaten (54%), Asien (9%), Russland (1,6%) und andere (6,2%). (18.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Das Management von CD PROJEKT irritiere weiter: Eigentlich würden erst am nächsten Donnerstag, 22. April, die Unternehmenszahlen veröffentlicht. Vorab habe das polnische Gaming-Unternehmen aber schon mal eine ungeprüfte Umsatz- und Gewinnschätzung kommuniziert - mit der Folge, dass der Kurs der Aktie noch weiter eingebrochen sei.Erwartet werde für 2020 ein Umsatz von 2.139 PLN (polnische Zlotys, rund 470 Mio. Euro). Dazu ein Gewinn von 1.154 PLN (rund 254 Mio. Euro). Ein Rekordjahr für CD PROJEKT. Das sei aber ohnehin erwartet worden und reiche offensichtlich nicht, um Anleger aus der Deckung zu locken - jedenfalls nicht im positiven Sinn.Die Zahlen seien am Donnerstag in den Markt gekommen und hättem am Freitag dazu geführt, dass die CD PROJEKT-Aktie zeitweise um rund 5% nachgegeben habe und auch noch unter 40 Euro gerutscht sei. Der Abverkauf sei mit dem höchsten Handelsvolumen seit dem verunglückten Strategie-Update Ende März einhergegangen.