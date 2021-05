ISIN CD PROJEKT-Aktie:

Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) ist eine polnische Holdinggesellschaft, die sich aus zwei Aktivitätsbereichen zusammensetzt:



- Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (71,3% des Umsatzes; CD Projekt RED): für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen;



- Online-Videospielvertrieb (36,6%): Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com.



Der Nettoumsatz gliedert sich nach Umsatzquellen in Spieleverkäufe (74,9%) und derivative Produkte (25,1%).



Die Nettoumsätze verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Regionen: Polen (5,3%), Europa (23,9%), Vereinigte Staaten (54%), Asien (9%), Russland (1,6%) und andere (6,2%). (27.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des polnischen Entwicklerstudios CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Die CD PROJEKT-Aktie habe seit dem Release von "Cyberpunk 2077" im Dezember mehr als 60 Prozent an Wert verloren. Jüngst habe der Titel zwar einige Punkte wettmachen können, ein Ende des Abwärtstrends sei jedoch nicht in Sicht - ebenso nicht absehbar sei eine Wiederaufnahme des Spieles in den PlayStation Store.Während einer Versammlung mit Aktionären sei die Unternehmensführung um ein Update zu der Entfernung von "Cyberpunk 2077" aus dem PlayStation Store gebeten worden. Das Spiel sei kurz nach Veröffentlichung wegen zahlreicher Bugs und Spielefehlern von Sony entfernt worden.Der Vorstandsvorsitzende Adam Kiciński habe wie folgt geantwortet: "Leider habe ich diesbezüglich keine neuen Informationen". Vergangenen Monat habe CD PROJEKT veröffentlicht, dass trotz des PlayStation-Debakels nur für 30.000 Käufe eine Rückerstattung verlangt worden sei - minimal im Vergleich zu den 13,7 Millionen seit Release verkauften Kopien.