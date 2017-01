Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:



Das digitale Zeitalter hat bereits begonnen und damit Deutschland seine weltweit gesehen starke Position wahren kann, ist es wesentlich, den Ausbau der digitalen Infrastruktur weiter voran zu treiben. Hier ist bereits viel passiert, es bleibt aber noch einiges zu tun. Deshalb wurden die Mittel zur Unterstützung des flächendeckenden Breitbandausbaus auf mittlerweile insgesamt 4 Milliarden Euro aufgestockt. Dazu können Sie den Sprecher für Verkehr und digitale Infrastruktur der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Ulrich Lange, wie folgt zitieren:



"Die Digitalisierung ‎wird unsere Wirtschaft zukünftig in vielen Bereichen umkrempeln. Daher brauchen wir leistungsfähige digitale Netze und müssen bei deren Ausbau den eingeschlagene Weg konsequent weitergehen. Dazu gehört beispielsweise auch, dass wir die Bundesförderung in den nächsten Jahren weiterführen und möglicherweise noch aufstocken. Denn die digitale Infrastruktur ist für unser Land mittlerweile mindestens ebenso wichtig wie Straßen, Schienen und Wasserstraßen. Der Bund ist hier insbesondere für den ländlichen Raum in der Pflicht. Außerdem muss diskutiert werden, ob im Bund durch eine Konzentration der Zuständigkeiten für Digitalisierung und Netzausbau nicht eine deutlich höhere Schlagkraft erreicht werden kann." (06.01.2017/ac/a/m)







