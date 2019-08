Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Kai Wegner, Baupolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, gibt einen Kommentar zu den am heutigen Donnerstag veröffentlichten Zahlen über sinkende Baugenehmigungen:Wir setzen auf eine schnelle Umsetzung möglichst vieler Ergebnisse der Baulandkommission. Zugleich bedarf es vor allem verstärkter Bemühungen der Kommunen zur Ausweisung neuer Bauflächen. Wir brauchen ein Denken in größeren Dimensionen. Private Wohnungswirtschaft, Genossenschaften und kommunale Gesellschaften müssen dabei als Partner verstanden werden.Auch die Länder sind in der Pflicht, Bauen zur obersten Priorität zu machen. Wir brauchen auf allen Ebenen ein Klima für mehr bezahlbaren Wohnungsbau." (15.08.2019/ac/a/m)