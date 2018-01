Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - IT-Sicherheit ist Voraussetzung für den Erfolg der Digitalisierung, so der digitalpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thomas Jarzombek, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:



Die nun aufgedeckten Sicherheitslücken bei Computerprozessoren zeigen erneut, dass die Komplexität der Systeme so groß ist, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Umso wichtiger ist es daher, dass Schwachstellen bei Bekanntwerden sehr schnell und auf für die Nutzer einfache Weise behoben werden. Das gilt gerade auch für ältere Geräte. Hersteller und Händler müssen hier mehr Verantwortung übernehmen. Insbesondere brauchen die Käufer von IT-Produkten schon beim Erwerb Klarheit darüber, was der Hersteller zu tun gedenkt, um die IT-Sicherheit seines Produkts auch nach dem Kauf sicherzustellen. (Pressemitteilung vom 04.01.2018) (05.01.2018/ac/a/m)







