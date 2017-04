In Tokio ist deutlich geworden, dass auch den Japanern die angekündigten Schritte der neuen US-Regierung von Präsident Trump zur Beschränkung des freien Handels große Sorgen bereiten. Sie sind bereit, gemeinsam mit den Europäern auf den kommenden Treffen der G7 und G20 ein Bekenntnis zum freien Handel durchzusetzen.



China hat schon signalisiert, das entstehende Vakuum als Verteidiger des freien Welthandels ausfüllen zu wollen, wenn sich die Amerikaner aus dieser Rolle zurückziehen sollten. Träte das ein, wäre voraussichtlich eine der Folgen, dass China versuchen wird, seine Vorstellungen über die Regeln im Welthandel durchzusetzen. Die EU, Deutschland und Japan sollten hier nicht zusehen, sondern ihrerseits alles tun, ihre Standards zum Maßstab für den Welthandel zu machen."



Hintergrund:



Kauder hält sich zum siebten Mal innerhalb von sieben Jahren in Japan auf. Die japanische Regierung sieht ihn nach eigenem Bekunden als den deutschen Politiker an, der mittlerweile am besten mit Japan vertraut ist.



Japan ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Japan verbindet mit Deutschland nach Ansicht von Kauder nicht nur der enge Wirtschaftsaustausch, sondern auch gemeinsame Werte wie das Bekenntnis zu Demokratie und Menschenrechten.



Kauder wird auf dieser Reise vom Bundestagsabgeordneten Stefan Heck begleitet. Die Delegation traf in Tokio neben Abe auch Außenminister Kishida, Oppositionspolitiker sowie zahlreiche Abgeordnete. Auf dem Programm stehen aber auch Gespräche mit deutschen Wirtschaft in Japan. (05.04.2017/ac/a/m)





