Berlin (www.aktiencheck.de) - Am morgigen Samstag wird das Carsharing-Gesetz des Bundes ein Jahr alt, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Hierzu erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Ulrich Lange:



"Carsharing ist ein zukunftsgewandtes Mobilitätskonzept, das wir unterstützen. Dafür hat der Bund vor einem Jahr mit dem Carsharing-Gesetz die richtigen Weichen gestellt und wichtige Voraussetzungen geschaffen. So wurde etwa die Grundlage dafür geschaffen, dass die Bundesländer auf Parkgebühren für Carsharingfahrzeuge verzichten können. Jetzt liegt es vor allem an den Ländern, die geschaffenen Möglichkeiten auch zu nutzen und auf Landesebene entsprechende Regelungen zu erlassen. Dann kommt auch mehr Tempo ins Thema Carsharing." (31.08.2018/ac/a/m)



