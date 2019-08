Berlin (www.aktiencheck.de) - Bundesfinanzminister Scholz hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der einen Abbau des Solidaritätszuschlags vorsieht, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Dazu hat der Fraktionsvorsitzende von CDU und CSU im Deutschen Bundestag, Ralph Brinkhaus, auf Nachfrage der dpa folgendes Zitat gegeben:



"Es ist gut, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz jetzt den Koalitionsvertrag umsetzt und den ersten Schritt zum Abbau des Soli geht. Indem wir für 90 Prozent der Steuerzahler den Soli abschaffen, entlasten wir Millionen von Menschen in Deutschland. Sie alle werden mehr Netto vom Brutto in der Tasche haben. Wir in der Union halten aber weiter an dem Ziel fest, den Soli für alle Steuerzahler abzuschaffen. Das wurde bei der Einführung des Soli versprochen und ist für uns eine Frage der Verlässlichkeit. Den vom Bundesfinanzminister vorgelegten Gesetzesentwurf werden wir jetzt zügig beraten und im Bundestag beschließen." (12.08.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.