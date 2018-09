Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:



Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat am heutigen Dienstag eine Studie zur "Modernisierung der Missbrauchsaufsicht für marktmächtige Unternehmen" entgegengenommen. Hierzu können Sie die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön, wie folgt zitieren:



"Wir wollen exzellente regulatorische Rahmenbedingungen für die deutsche und europäische Wirtschaft schaffen - dies haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart. Die nun vorliegende Studie des BMWi ist für die Weiterentwicklung des Kartellrechtes ein wichtiger Baustein. Sie zeigt unter anderem auf, dass auch die Kontrolle über Daten eine Machtposition begründen kann und deshalb gesondert in den Blick genommen werden muss. Fakt ist: Datenzugang hat einen massiven Einfluss auf Innovations- und Wettbewerbschancen. Wir müssen daher eine innovative Datenpolitik fördern und auch über neue Lösungsansätze sprechen. Einen Lösungsansatz sehe ich in der Verpflichtung zur Interoperabilität. Wir brauchen fairen und offenen Wettbewerb - auch und gerade bei Digital-Unternehmen." (04.09.2018/ac/a/m)





