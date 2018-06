Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag und Freitag diese Woche beraten sich die Staats- und Regierungschefs der EU zu wichtigen europäischen Themen, insbesondere zu Migrationsfragen, so der europapolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Florian Hahn, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Darüber hinaus muss der Ausweitung des Familienbegriffs, wie sie das Europäische Parlament fordert, dringend entgegengetreten werden. Ansonsten könnte sich die Sekundärmigration nach Deutschland enorm verstärken, wenn familiäre Bindungen nur noch behauptet und ganze Familienverbände aufgenommen werden müssten.Die EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Mazedonien sollen vorbehaltlich nationaler Parlamentsverfahren im Juni 2019 eröffnet werden. Mit diesem positiven Signal werden die erzielten Fortschritte in beiden Ländern gewürdigt, aber auch der erforderliche Reformdruck aufrechterhalten. (27.06.2018/ac/a/m)