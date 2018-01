Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das aktuelle Arbeitsprogramm gibt einen umfassenden Überblick über die Maßnahmen, die die EU-Kommission unter ihrem derzeitigen Präsidenten Jean-Claude Juncker noch initiieren will, so der europapolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Stübgen, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Zudem skizziert die EU-Kommission in ihrem Programm ihre Vorstellungen im Rahmen der bereits angelaufenen Debatte zur Fortentwicklung der EU bis zum Jahre 2025. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird sich an der Debatte konstruktiv beteiligen und dabei weiterhin an der Maxime orientieren, dass Risiko und Haftungsverantwortung nicht trennbar sind.Umso wichtiger ist es jetzt, dass es in Deutschland möglichst bald zur Bildung einer von der Mehrheit des Bundestages getragenen Bundesregierung kommt, damit auf diesem stabilen Fundament deutsche Anliegen in Brüssel vertreten werden können. Die Europapolitik war zu Recht das Thema Nr. 1 bei den Sondierungsgesprächen zwischen CDU/CSU und der SPD. Es ist zu wünschen, dass sich die Mehrheit der SPD-Parteitagsdelegierten an diesem Wochenende dieser Verantwortung stellt. (Pressemitteilung vom 17.01.2018) (18.01.2018/ac/a/m)