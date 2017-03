Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Zum Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs in Rom können Sie den Stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans-Peter Friedrich, wie folgt zitieren:Die EU muss aber weiterentwickelt werden. Auch das wurde in Rom deutlich. Bemerkenswert ist hier: Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben sich nun doch im Grunde darauf verständigt, dass in Zukunft in der EU vermehrt mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten vorangegangen werden kann. Das ist keine Schwächung der EU, sondern kann vielmehr zu einer Stärkung führen. In der Vergangenheit haben wir oft genug erlebt, dass sich die Gemeinschaft nicht weiterentwickeln konnte, nur weil einige wenige Länder bei bestimmten Themen nicht mitgezogen haben. Dieses Spannungsverhältnis kann nun hoffentlich künftig besser aufgelöst werden, ohne dass der Zusammenhalt der EU insgesamt gefährdet wird.Bundeskanzlerin Angela Merkel ist abermals in Europa ein Verhandlungserfolg gelungen. Sie ist die Integrationsfigur in Europa." (Pressemitteilung vom 26.03.2017) (27.03.2017/ac/a/m)