Berlin (www.aktiencheck.de) - Das Bundeskabinett hat heute Eckpunkte zur Bewerbung der Bundesregierung um die Ausrichtung des Internet Governance Forums (IGF) 2019 der Vereinten Nationen in Deutschland beschlossen, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Hierzu erklärt der digitalpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thomas Jarzombek:Antworten auf die Herausforderungen beim Datenschutz, der IT-Sicherheit oder der Meinungsfreiheit im Netz müssen zunehmend global diskutiert werden. Durch den das IGF prägenden sogenannten Multi-Stakeholder-Ansatz - also neben Regierungsvertretern auch eine Beteiligung aller relevanten Gruppen, NGOs, von Wissenschaft und Wirtschaft - wird sichergestellt, dass die Belange aller Berücksichtigung finden können. Es ist deshalb gut, dass dieses globale Diskussionsforum erstmals auch in Deutschland stattfinden soll."Hintergrund: Das Internet Governance Forum (IGF) ist eine Diskussionsplattform, auf der Regeln und Strukturen des Internet besprochen werden. So wird der Austausch zu Fragen des Internets zwischen den relevanten Beteiligten gefördert. Das IGF findet seit 2006 jährlich zur Weiterentwicklung der Internet Governance statt und gilt rechtlich als Konferenz der Vereinten Nationen. (Pressemitteilung vom 19.07.2017) (21.07.2017/ac/a/m)