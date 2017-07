Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Bundesregierung hat die Türkei zur Freilassung verhafteter deutscher Staatsbürger aufgefordert, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Die Entwicklung in der Türkei kommentiert der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt:Aus Sicht der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag sind es besonders die NATO und die Wirtschaft, die noch Einfluss auf die türkische Führung ausüben können. So wird die gegenwärtige Situation zwangsläufig dazu führen, dass deutsche und europäische Unternehmen sich aus dem Land zurückziehen. Niemand investiert in einem Land, in dem willkürliche Verhaftungen zunehmen und in dem die Justiz zum Erfüllungsgehilfen der regierenden Staatspartei AKP degradiert wird.Innerhalb der NATO muss unmissverständlich ausgesprochen werden, auf welchem Irrweg sich die Türkei gegenwärtig befindet. Die NATO tritt für die Verteidigung von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit ein. Es ist deshalb nicht hinnehmbar, dass sich ein Mitglied dauerhaft von den grundlegenden Werten und Prinzipien dieses Verteidigungsbündnisses verabschiedet." (Pressemitteilung vom 20.07.2017) (21.07.2017/ac/a/m)