Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:"Politik muss die Regeln auch für große Plattformen setzen Facebook erzählt den Nutzern in aufwändigen Spots, dass sie selber bestimmen, wer Ihre Daten zu sehen bekommt. Dieses Vertrauen wird dann aber tatsächlich von Facebook und seinen Geschäftspartnern missbraucht.Hier zeigt sich: Es braucht nicht nur klare Regeln, was geht und was nicht. Es braucht - wie bei den Banken - letztlich auch eine Aufsicht, die die Einhaltung von Recht und Gesetz bei den großen Plattformen effektiv kontrolliert." (06.04.2018/ac/a/m)