Weitere Suchergebnisse zu "CDAX (Performance)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Von Zeit zu Zeit analysieren wir gerne die charttechnischen Perspektiven des CDAX (ISIN: DE0008469602, WKN: 846960) - dem marktbreitesten deutschen Aktienbarometer, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zuletzt hätten sie diesem eine wichtige Vorlauffunktion in Sachen "neuer Rekordstände" beim großen DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Bruder zugebilligt. Wenngleich beide Indices inzwischen weitere Allzeithochs (1.352 bzw. 14.169 Punkte) hätten folgen lasseen, liefere die Kursentwicklung des CDAX den Bullen weiter überzeugende Argumente. So sei der charttechnische Deckel aus den Hochpunkten von Januar 2018 und Februar 2020 bei 1.274/1.286 Punkten zum Jahresultimo 2020/21 nachhaltig gelüftet worden. Zuvor habe sich das Aktienbarometer die gesamte 2. Hälfte des vergangenen Jahres mit dieser Widerstandszone auseinandergesetzt. In der Summe könne auch hier die Kursentwicklung der letzten 12 Monate als "V-förmiges" Chartmuster interpretiert werden. Mehr denn je gelte also das Motto: "the trend is your friend". Im "uncharted territory" jenseits der alten Hochstände definiere die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Baisseimpulses von Februar/März (1.482 Punkte) das nächste Anlaufziel. Die alten Ausbruchsmarken könnten Investoren zur Risikobegrenzung heranziehen. (09.02.2021/ac/a/m)