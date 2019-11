Tradegate-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

Kurzprofil CA Immobilien Anlagen AG:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wien: CAI) ist der Spezialist für Büroimmobilien in zentraleuropäischen Hauptstädten. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab: Vermietung und Management sowie Projektentwicklung mit hoher in-house-Baukompetenz. Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im ATX der Wiener Börse und verfügt über ein Immobilienvermögen von rund 3,6 Mrd. EUR in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (22.11.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zur Akkumulierung der Aktie des Büroimmobilienspezialisten CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY) und erhöht das Kursziel von 36 auf 37,50 Euro.Am gestrigen Abend habe das Unternehmen den Neunmonatsbericht 2019 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz eingeladen. Die Zahlen seien gut bis hervorragend bei allen wichtigen Parametern gewesen. Der FFO habe sich um über 8% von 94 Mio. Euro auf über 101 Mio. Euro erhöht. Die um IFRS 16-Effekte bereinigten Mieterlöse seien aufgrund der zahlreichen Fertigstellungen wie z.B. KPMG Tower Berlin, Intercity Hotel Frankfurt und der Zukäufe wie z.B. Warsaw Spire C in Warschau, Campus 6.1 in Bukarest und das Visionary in Prag im Vorjahr um nahezu 10% angestiegen und hätten einen Wert von über 143 Mio. Euro nach neun Monaten erreicht. Das operative Ergebnis auf EBIT-Basis sei noch stärker um 45% auf über 325 Mio. Euro gestiegen, was durch ein hohes Bewertungsergebnis begünstigt worden sei. Dieses wiederum sei gestärkt worden durch signifikante Fortschritte bei verschiedenen großen Büroprojekten in Deutschland, vornehmlich in Berlin und München.Die Bilanz sei weiterhin sehr solide mit einer zum Halbjahr unveränderten Eigenkapitalquote von über 48% und einem net LTV von nur 35,5%, leicht unter dem Stand vom Halbjahr, wo er bei 36,9% gelegen habe. Der Wert des Portfolios und die Mieteinnahmen sollten mit einigen prominenten Fertigstellungen in 2020 und 2021, vornehmlich in Berlin, München und Prag, weiter anwachsen. Nach den sehr guten Neunmonatszahlen hebe Scharff seine 2019er-Nettogewinnprognose von 254 Mio. Euro auf 331 Mio. Euro an. Ferner erhöhe er sein Kursziel für die CA Immobilien Anlagen-Aktie von 36 Euro auf 37,50 Euro.Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse sein "accumulate"-Rating für die CA Immobilien Anlagen-Aktie bestätigt. (Analyse vom 22.11.2019)