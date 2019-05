Tradegate-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

33,95 EUR -0,73% (22.05.2019, 22:26)



Wiener Börse-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

32,20 EUR -1,63% (23.05.2019, 09:54)



ISIN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

AT0000641352



WKN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

876520



Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

BZY



Wien Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

CAI



Kurzprofil CA Immobilien Anlagen AG:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wien: CAI) ist der Spezialist für Büroimmobilien in zentraleuropäischen Hauptstädten. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab: Vermietung und Management sowie Projektentwicklung mit hoher in-house-Baukompetenz. Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im ATX der Wiener Börse und verfügt über ein Immobilienvermögen von rund 3,6 Mrd. EUR in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (23.05.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Büroimmobilienspezialisten CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY) ab.Das Unternehmen habe den Bericht zum ersten Quartal 2019 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz geladen. Die Gesellschaft sei mit einem Anstieg des FFO I von knapp 7% von 27,7 Mio. Euro auf 29,6 Mio. Euro sehr gut in das neue Jahr gestartet. Das Nettomietergebnis sei sogar um über 9% von 42,7 Mio. Euro auf 46,7 Mio. Euro angestiegen. Man habe hierbei von zahlreichen namhaften Fertigstellungen im letzten Geschäftsjahr 2018, u.a. KPMG Tower Berlin, Intercity Hotel Frankfurt, ViE in Wien und Orhideea Towers in Bukarest profitiert. Dazu gekommen seien einige Akquisitionen in Osteuropa, so zum Beispiel Warsaw Spire C in Warschau, Campus 6.1 in Bukarest und das Visionary in Prag, die nun ebenfalls das erste Mal für das volle Geschäftsjahr zu den Einnahmen beitragen würden. Neben den Akquisitionen und den bereits erfolgten Fertigstellungen habe dem Analyst von SRC Research auch das Vermietungsergebnis gefallen, da in Berlin und Frankfurt neue Mietverträge über mehr als 10 Tausend qm Bürofläche bei aktuellen Developmentprojekten hätten abgeschlossen werden können. Im Call sei zudem bestätigt worden, dass man auch auf der Akquisitionsseite aktiv bleiben werde, wenn sich weitere attraktive Opportunitäten für die Gesellschaft zur sinnvollen Ergänzung des Portfolios ergeben würden.Die gute Geschäftsentwicklung des letzten Geschäftsjahres habe nicht nur zu einem Anstieg der Dividende von 80 Cent auf 90 Cent geführt, sondern bereits auch zu einem steilen Kursanstieg der CA Immo-Aktie von rund 24% im laufenden Jahr. Allein seit dem letzten Update vom 2. April nach Veröffentlichung des 2018er Geschäftsberichts habe die Aktie um 7% in weniger als 2 Monaten zulegen können. Scharff bestätige sein Anfang April gegebenes Kursziel von 36 Euro für die CA Immo-Aktie nach dem guten Auftaktquartal.Infolge des neuerlichen starken Kursanstiegs stuft Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, die CA Immobilien Anlagen-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von accumulate auf hold zurück. (Analyse vom 22.05.2019)Börsenplätze CA Immobilien Anlagen-Aktie: