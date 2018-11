Tradegate-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

28,46 EUR -0,07% (21.11.2018, 22:25)



Wiener Börse-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

28,50 EUR -0,07% (21.11.2018, 17:33)



ISIN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

AT0000641352



WKN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

876520



Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

BZY



Wien Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

CAI



Kurzprofil CA Immobilien Anlagen AG:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wien: CAI) ist der Spezialist für Büroimmobilien in zentraleuropäischen Hauptstädten. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab: Vermietung und Management sowie Projektentwicklung mit hoher in-house-Baukompetenz. Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im ATX der Wiener Börse und verfügt über ein Immobilienvermögen von rund 3,6 Mrd. EUR in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (22.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Büroimmobilienspezialisten CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY).Am Dienstag habe das Unternehmen den Neunmonatsbericht 2018 veröffentlicht. Die Mieterlöse seien von rund 122 Mio. Euro im Vorjahr auf über 130 Mio. Euro angestiegen. Das Verkaufsergebnis habe sich dagegen von 23 Mio. Euro auf über 10 Mio. Euro verringert, was zu einem 6% Rückgang im EBITDA von rund 121 Mio. Euro auf über 113 Mio. Euro geführt habe. Das Vorsteuerergebnis habe mit rund 183 Mio. Euro um rund 1% über dem Vorjahreswert gelegen, während der Nettogewinn mit etwa 136 Mio. Euro rund 8% unter dem Vorjahreswert von über 147 Mio. Euro gelegen habe. Das cash-getriebenen FFO-Ergebnis habe ein gutes Wachstum gezeigt und sei von über 84 Mio. Euro auf rund 94 Mio. Euro, um über 11% angestiegen. Alles in allem hätten die Zahlen im Rahmen der Erwartungen gelegen und hätten ebenfalls der Guidance des Unternehmens entsprochen, welche erneut habe bestätigt werden können.Das Investmentportfolio sei im Jahresverlauf ebenfalls stark gewachsen. Drei Objekte mit einem Investitionsvolumen von rund 218 Mio. Euro seien in den CEE-Städten Bukarest, Prag und Warschau erworben worden. Weiterhin seien das KPMG-Gebäude in Berlin und das ViE Bürogebäude in Wien fertiggestellt worden und seien ins Portfolio übergegangen. Im laufenden vierten Quartal würden zwei weitere Entwicklungen, das Orhideea in Bukarest und das Intercity Hotel in Frankfurt, fertiggestellt und ins Portfolio übertragen.Der EPRA NAV je Aktie liege derzeit bei 31,13 Euro, ein deutlicher Anstieg im dritten Quartal von 2,3%. Scharff bestätige sein Kursziel von 33 Euro. Aufgrund des Kursrückgangs in den letzten drei Monaten (-12%) sehe er wieder einen guten Einstiegspunkt für Investoren. Deshalb stuft Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, die CA Immobilien Anlagen-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "hold" auf "buy". (Analyse vom 21.11.2018)Börsenplätze CA Immobilien Anlagen-Aktie: