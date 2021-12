ISIN CANCOM-Aktie:

DE0005419105



WKN CANCOM-Aktie:

541910



Ticker-Symbol CANCOM-Aktie:

COK



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. CANCOM unterstützt Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.



Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefert das Unternehmen ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst.



Die weltweit über 4.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Großbritannien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Rudolf Hotter (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1,6 Milliarden Euro und die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX und TecDAX notiert. (02.12.2021/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cloud-Spezialisten CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) chartechnisch unter die Lupe.Die Analysten würden die Kombination aus einer hohen Relativen Stärke und den Ausbruch aus einer charttechnischen Konsolidierungsformation besonders zu schätzen wissen. Während das erstere Kriterium für Engagements in Richtung des übergeordneten Trends sorge, signalisiere die Auflösung des trendbestätigenden Kursmusters, dass der große Trend wieder Fahrt aufnehme. Im konkreten Cancom-Fall notiere die Relative Stärke nicht nur deutlich über dem Schwellenwert von 1, sondern weise auch eine Bodenbildung aus. Charttechnisch sorge das Lüften des "Deckels" der letzten zweieinhalb Jahre zwischen 55 EUR und 59 EUR für eine gegen den Trend starke Kursentwicklung sowie die Auflösung eines aufsteigenden Dreiecks. Neben dem großen Konsolidierungsmuster liege am aktuellen Rand zusätzlich ein kleineres aufsteigendes Dreieck vor. Letzteres halte ein rechnerisches Kurspotenzial bis rund 68 EUR bereit, während langfristig aus der größeren Konsolidierung sogar ein Anlaufziel von rund 80 EUR möglich erscheine. Um den doppelten Ausbruch nicht leichtfertig zu verspielen, gelte es in Zukunft, die Bastion bei 59/55 EUR nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 02.12.2021)