Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von CANCOMs umfangreicher Expertise und einem innovativen Portfolio, das die Anforderungen an die UnternehmensIT für eine erfolgreiche digitale Transformation mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit rund 2.900 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA.



Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO), Rudolf Hotter (COO), Thomas Volk (President & General Manager) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. (17.09.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Cloud-Spezialisten CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Der Aktionär" habe in der Vergangenheit mehrfach auf die Übernahmespekulationen bei CANCOM hingewiesen. Aktuell koche das Thema wieder hoch. Das Interesse an dem IT-Dienstleister komme nicht von ungefähr. Operativ sei der Cloud-Spezialist seit Jahren auf Kurs und dürfte auch in Zukunft weiter dynamisch wachsen.Es habe in den vergangenen Monaten mehrere Gespräche mit Interessenten über eine mögliche Übernahme gegeben, habe "Bloomberg" gestern Abend berichtet. Das Interesse sei aber wieder abgekühlt, nachdem der Kurs der Aktie angefangen habe, zu steigen.Bei den Kaufinteressenten könnte es sich demnach um Finanzinvestoren wie EQT und Permira handeln, die bereits in Technologieunternehmen in Europa investiert hätten. Ebenso könnten strategische Investoren wie der IT-Dienstleister Bechtle oder die japanische Telefongesellschaft Nippon Telegraph & Telephone (NTT) an CANCOM Gefallen finden, habe "Bloomberg" aus informierten Kreisen erfahren.CANCOM-Mitgründer Klaus Weinmann habe den Eingang mehrerer Interessensbekundungen bestätigt. Man denke weiterhin darüber nach - im Interesse des Unternehmens und der Aktionäre. CANCOM selbst habe sich nicht geäußert, ebenso wie EQT, Permira und NTT. Bechtle-Chef Thomas Olemotz habe mitgeteilt, man führe derzeit keine Gespräche mit CANCOM über eine mögliche Übernahme.Was mache CANCOM so interessant? Die Gesellschaft biete IT-Infrastruktur und -Lösungen. Bei der Umstellung in den Firmen auf vernetztes und internetbasiertes Arbeiten sei dies derzeit gefragt. CANCOM berate seine Kunden bei der Umsetzung und betreibe die IT-Systeme."Wiederkehrende Umsätze aus Mehrjahresverträgen treffen eine Aussage über die Zukunft. Sie zeigen, dass Kunden bereit sind, sich langfristig an uns zu binden", so Vorstand Thomas Volk gegenüber dem "Aktionär". "Gleichzeitig weisen die Bereiche, in denen wir wiederkehrende Umsätze erzielen, höhere Margen auf. Wenn wir das Wachstum weiter aufrechterhalten, können wir auch die Margen nach oben skalieren." Der Vorstand wolle das Unternehmen daher noch stärker auf das Cloud-Geschäft ausrichten.Die Strategie scheine zu fruchten. Der Manager habe im vergangenen Oktober das Ruder übernommen, nachdem der Unternehmensgründer und langjährige Vorstandschef Klaus Weinmann wenige Wochen zuvor sein Amt vorzeitig niedergelegt habe. Zur Mitte August präsentierten Halbjahresbilanz habe Volk die Prognosen für das Gesamtjahr erhöhen können.CANCOM rechne nun mit einem "sehr deutlichen" Wachstum aller Kennzahlen wie etwa Umsatz oder den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Zuvor sei noch von "deutlich steigend" die Rede gewesen. Optimistischer werde CANCOM, weil die ersten sechs Monate richtig gut gelaufen seien: 40 Prozent Umsatzplus und beim bereinigten operativen Ergebnis ein Zuwachs von 24 Prozent."Der Aktionär" hält an seinem Fazit fest: Die Investitionen des Vorstands in die Cloud, insbesondere der Ausbau des margenstarken Managed-Services- und Software-Geschäfts, sollten sich spürbar rentieren. Die Aktie dürfte ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen - mit oder ohne Übernahmefantasie, so Michael Schröder. (Analyse vom 17.09.2019)