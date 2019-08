Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von CANCOMs umfangreicher Expertise und einem innovativen Portfolio, das die Anforderungen an die UnternehmensIT für eine erfolgreiche digitale Transformation mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit rund 2.900 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA.



Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO), Rudolf Hotter (COO), Thomas Volk (President & General Manager) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. (07.08.2019/ac/a/t)



Thomas Volk, CEO von CANCOM, habe starke Zahlen für das 2. Quartal und somit auch solide Zahlen für das 1. Halbjahr 2019 präsentiert. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres errechne sich ein Umsatz von fast 800 Mio. Euro. Ein Plus von 30% sowie ein organisches Wachstum um 22%. Das bereinigte EBITDA komme auf knapp 60 Mio. Euro und das berichtete EBITDA auf 53,7 Mio. Euro. 2018 habe CANCOM einen Umsatz von fast 1,4 Mrd. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 115 Mio. Euro erzielt. Das EBIT habe bei 65 Mio. Euro gelegen und netto habe der Gewinn 43 Mio. Euro betragen. Volk wolle in 2019 Umsatz und Gewinn deutlich steigern. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" würden davon ausgehen, dass sich die starken Wachstumsraten des 1. Halbjahres nun abschwächen würden. CANCOM habe sich stark entwickelt. Mit einem KGV von ca. 30 für 2019 sei die CANCOM-Aktie mehr als gut bezahlt. Hier könnten auch einmal prächtige Gewinne mitgenommen werden, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2019)