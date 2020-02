Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von CANCOMs umfangreicher Expertise und einem innovativen Portfolio, das die Anforderungen an die UnternehmensIT für eine erfolgreiche digitale Transformation mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit rund 2.900 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA.



Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO), Rudolf Hotter (COO), Thomas Volk (President & General Manager) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. (06.02.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cloud-Spezialisten CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) unter die Lupe.Für die Aktionäre des Münchner IT-Dienstleisters sei der heutige Börsentag mit einem kleinen Schock gestartet. Denn die vorläufigen Geschäftszahlen würden von einem leicht schwächeren Wachstum zeugen. Anleger hätten mit Gewinnmitnahmen reagiert."Der Aktionär" sehe weiterhin keinen Grund zur Sorge. Die CANCOM-Aktie habe im Jahresverlauf fast 60% zugelegt. Der Kursrutsch stelle somit noch eine gesunde Korrektur dar. CANCOM könne weiterhin vom Wachstum des Cloud-Marktes profitieren und dürfte seinen Marktanteil auch in Zukunft weiter ausbauen. Ein baldiger Zukauf eines weiteren Unternehmens würde zu anorganischem Wachstum und steigenden Gewinnen führen. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben und auf die Prognose für das laufende Geschäftsjahr warten, welche im März veröffentlicht werden solle. Rücksetzer könnten zum Neueinstieg genutzt werden, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2020)