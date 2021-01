Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. CANCOM unterstützt Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.



Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefert das Unternehmen ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst.



Die weltweit über 4.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Großbritannien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Rudolf Hotter (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1,6 Milliarden Euro und die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX und TecDAX notiert. (05.01.2021/ac/a/t)



Paris (www.aktiencheck.de) - CANCOM: Bullische Ausgangsbasis - ChartanalyseEin starkes Comeback feierten die Käufer in der CANCOM-Aktie (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) im November, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Zu diesem Zeitpunkt habe sich die Aktie in einem seit Ende Mai laufenden Abwärtstrend befunden und dort ein Tief bei 32,98 EUR markiert. Zusammen mit dem Gesamtmarkt sei aber auch die CANCOM-Aktie spürbar angestiegen. In der damit verbundenen V-Umkehr sei die mittelfristige Abwärtstrendlinie überwunden worden, bevor die Aktie in eine bullische Konsolidierung auf hohem Niveau übergegangen sei. Hier bilde sich eine Flaggenformation aus.Kurz vor dem Jahreswechsel hätten sich die Käufer in der CANCOM-Aktie zwar zurückgehalten, die Ausgangsbasis sei jedoch weiterhin bullisch. Um weiter voran zu kommen, müsse der Widerstandsbereich ab 46,40 EUR überwunden werden. Sollte dies gelingen, könnte der Kurs in den folgenden Tagen weiter auf 52 EUR und sogar darüber hinaus ansteigen. Der nächste Widerstandsbereich wäre dann ab ca. 56,65 EUR zu finden. Ob dieser Ausbruch jetzt sofort gelinge, sei noch nicht entschieden. Sollte der Aktienkurs unter 42,50 EUR zurückfallen, könnte es jedoch zu einer Korrekturausdehnung auf unter 40 EUR kommen. (Analyse vom 05.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:45,42 EUR +0,13% (04.01.2021, 17:35)