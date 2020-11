Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. CANCOM unterstützt Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.



Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefert das Unternehmen ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst.



Die weltweit über 4.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Großbritannien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Rudolf Hotter (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1,6 Milliarden Euro und die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX und TecDAX notiert. (12.11.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CANCOM: Böse abgestürzt nach Gewinnwarnung - AktienanalyseDer IT-Dienstleister CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) hat nach einem gemischt ausgefallenen Quartal seine Jahresprognose aktualisiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zwar werde der Umsatz 2020 deutlich steigen, der operative Gewinn allerdings "sehr deutlich" zurückgehen. Bisher habe CANCOM für beide Kennziffern eine moderate Steigerung angepeilt. Corona-bedingt sei einerseits mit einer hohen Nachfrage nach Lösungen für mobiles Arbeiten zu rechnen. Im Gegenzug seien jedoch "erhebliche Effekte" im Bereich Serviceleistungen zu erwarten. Im dritten Quartal sei der Umsatz um 8,3 Prozent auf 393,2 Mio. Euro gestiegen. Das EBITDA sei von 33,6 Mio. auf 31,7 Mio. Euro gesunken.In der Folge seien die Papiere mit in der Spitze 33 Euro fast auf das Niveau vom Corona-Crash im März abgestürzt. Auf dem niedrigen Niveau sei es dann jedoch zu interessanten Bewegungen gekommen. Vorstand Rudolf Hotter habe für insgesamt gut 525.000 Euro Aktien gekauft. Das sei aber noch nicht alles: Während The Capital Group von 9,69 auf 4,99 Pro-zent reduziert habe, habe Allianz Global Investors den Ausverkauf dazu genutzt, um von 15,06 auf 20,55 Prozent aufzustocken.Gleichzeitig habe Primepulse - hinter der Gesellschaft stecke der ehemalige CANCOM-Gründer Klaus Weinmann - die Marke von 5 Prozent überschritten. "Wir werden das günstige Niveau der Aktie ausnutzen und weiter aufstocken", so Weinmann gegenüber dem Anlegermagazin Börse Online. Eventuell könnten sogar die Übernahmespekulationen um das IT-Haus wieder aufflammen. Schon seit Jahren gebe es Gerüchte, dass CANCOM übernommen werden könnte. (Ausgabe 45/2020)Börsenplätze CANCOM-Aktie:XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:43,32 EUR +2,51% (12.11.2020, 11:16)