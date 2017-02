Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

Kurzprofil CANCOM SE:



Als Cloud Transformation Partner, Systemintegrator und Managed Services Provider liefert die CANCOM Gruppe (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) ein zukunfts- und Business orientiertes Lösungsportfolio und damit einen bedeutenden Mehrwert für den Geschäftserfolg von Unternehmen. Mit einer eigenen Private Cloud Lösung ist CANCOM der First Mover im Zukunftsmarkt Cloud Computing, führt mit Analyse, Beratung, Umsetzung und Services in den Cloud Way of Computing und ist damit IT und Business Transformation Partner für die Kunden. Die über 3.000 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe gewährleisten Präsenz, Kundennähe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA. Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO) und Rudolf Hotter (COO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 800 Mio. Euro. (10.02.2017/ac/a/t)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Wolf von Warburg Research:Andreas Wolf, Aktienanalyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach vorläufigen Zahlen zum Schlussquartal 2016 weiterhin zum Kauf der Aktie des Cloud-Spezialisten CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK).Die Ergebnisse des Unternehmens würden eine gegenüber dem Vorquartal deutlich beschleunigte Umsatzdynamik zeigen, so der Analyst. Die Marge habe unter der Einstellung vieler neuer Vertriebsleute gelitten, die jedoch das künftige Umsatzwachstum antreiben dürften.Andreas Wolf, Analyst von Warburg Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die CANCOM-Aktie mit einem Kursziel von 56,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 10.02.2017)