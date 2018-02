Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von CANCOMs umfangreicher Expertise und einem innovativen Portfolio, das die Anforderungen an die UnternehmensIT für eine erfolgreiche digitale Transformation mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit rund 2.900 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA.



Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO), Rudolf Hotter (COO), Thomas Volk (President & General Manager) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. (15.02.2018/ac/a/t)



Seit dem Konsolidierungstief aus Ende 2016 um 40,00 Euro tendiert CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) wieder in einen intakten Aufwärtstrend und stieg hierbei auf ein Niveau von 77,50 Euro an, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Durch den kleinen Crash an den Märkten zu Beginn dieses Monats sei auch dieser Wert unter Druck geraten und setze auf ein Verlaufstief von 66,95 Euro und somit an die Dezembertiefststände zurück. In diesem Bereich habe die CANCOM-Aktie jedoch schnell wieder Käufer gefunden und habe in den letzten Tagen an ihre Jahreshochs zurückkehren können. Die daraus resultierende Stärke der Käufer könnte bei einem nachhaltigen Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs zu einer weiteren Kaufwelle führen und eigne sich auf kurzfristiger Basis besonders gut für ein Long-Investment.Vorausgesetzt CANCOM könne über das Niveau von mindestens 77,75 Euro per Tagesschlusskurs zulegen, werde eine weitere Kaufwelle in Richtung 84,00 Euro erwartet. Ein Kursrutsch unter die Rekordtiefs von 66,95 Euro und den EMA 200 impliziere hingegen einen raschen Rückzug der Aktie auf das Niveau von grob 59,00 Euro. Frische Rekordstände rücken damit aber in weite Ferne, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 15.02.2018)Börsenplätze CANCOM-Aktie:XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:76,65 EUR +1,93% (14.02.2018, 17:35)