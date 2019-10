Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Handelsgespräche zwischen den USA und China haben zu einer unerwarteten Atempause im Handelsstreit geführt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So verzichte die US-Regierung auf die Implementierung der zum 15. Oktober angekündigten Zollerhöhung auf Waren im Gesamtwert von 250 Mrd. USD, während sich China im Austausch zum Ankauf von US-Agrargütern bereiterkläre. Zudem hätten die beiden Länder weitere Gespräche vereinbart, um über eine dauerhafte Beilegung des Handelsstreits zu diskutieren. Obwohl die ausgehandelte Zwischenlösung lediglich den Status Quo festschreibe und ein umfassender Handelsvertrag in Anbetracht der großen Gegensätze in den Positionen weiterhin unwahrscheinlich sei, sei die Risikobereitschaft der Anleger global sprunghaft angestiegen und habe die Aktienmärkte nach oben schießen lassen.



Leidtragende der Verständigung im sino-amerikanischen Handelsstreit seien indes US-Staatsanleihen gewesen. So seien die Renditen von US-Treasuries über alle Laufzeiten hinweg am Freitag spürbar angezogen. (14.10.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.