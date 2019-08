Für diesen Tag hat die mutige Bewegung FridayforFuture unter dem Hashtag #AlleFürsKlima zu einem Globalen Klimastreik aufgerufen. Wir unterstützen die Anliegen der Jugendlichen ausdrücklich und rufen alle Mitglieder auf, sich an den Aktionen vor Ort zu beteiligen und diese wo möglich durch eine Teilnahme zu unterstützen. Wie DGB und verdi, rufen wir nicht selbst zum Streik auf. Lasst uns am 20. September aber ein Zeichen für ein deutlich konsequenteres Handeln der Politik beim Klimaschutz setzen!



Die Bundesregierung muss endlich zu einer geordneten Politik zurückfinden. Wie unstrukturiert in der Energiewende agiert wird, zeigte sich in dieser Woche. Da wird den Ländern durch die Bundesnetzagentur eine Überarbeitung des Netzausbaugebietes zur Abstimmung vorgelegt, mit der der Ausbau der Windenergie in Schleswig-Holstein und Niedersachsen weiter ausgebremst werden soll. Begründung: Fehlende Netze. Am nächsten Tag streicht die gleiche Behörde die Netzausbauprojekte und Netzoptimierungsvorhaben zusammen. BWE und BEE haben sich klar positioniert und bringen sich in die Debatte deutlich ein. Weiter schwelt auch die Debatte um die Innovationsausschreibungen. Der BWE hatte erreicht, dass das Volumen deutlich angehoben wurde. Seit einigen Wochen liegt jedoch ein Verordnungsentwurf vor, der Innovationen abschneidet und blockiert. Selbst der CDU Wirtschaftsrat fordert mittlerweile eine Neukonzeption, was wir nur unterstützen können.



Während die Politik in Stillstand und Selbstblockade festhängt, ist es Aufgabe der Verbände mit konkreten Vorschlägen, Konzepten und Initiativen diese Verkrustungen aufzubrechen. Der BWE tut dies mit seinem Team in Berlin und den Ländern. Unser Aktionsplan Genehmigungen ist dafür nur ein Beispiel. An der Energiewende führt kein Weg vorbei. Es gibt auch keinen Weg zurück, wie das DIW gerade mit Blick auf die neue Atomdebatte, die von der INSM angeschoben wird, deutlich belegt. Packen wir an und räumen Steine und Barrieren aus dem Weg! (09.08.2019/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der BWE hat es geschafft: Der Bundeswirtschaftsminister macht sich die Branchen-Forderung an die Bundeskanzlerin zu eigen und kündigt einen Windenergiegipfel an, so der Bundesverband WindEnergie (BWE) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das war überfällig. Auf dem Gipfel muss ein starker Akzent auf den industrie- und energiepolitischen Chancen der Energiewende liegen. Damit ließe sich der Windenergiegipfel zugleich nutzen, um ihren Impuls für eine "Nationale Industriestrategie 2030" im Bereich des GreenTech-Sektors weiter auszugestalten. Der BWE fordert, dass die Bundesländer mit an den Tisch geholt werden, denn Energiewende wird vor Ort umgesetzt. Es gibt viel zu besprechen, um den gegenwärtigen Stillstand zu überwinden. Wie dringlich dies ist, macht die erneute dramatische Unterzeichnung der letzten Ausschreibung Wind an Land deutlich. Wir warten auf einen Termin. Hoffentlich noch vor dem Klimakabinett, welches am 20. September zum vierten Mal tagen wird.