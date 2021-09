Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pragmatismus und Rationalität, aber auch Aussitzen und Wirklichkeitsgehorsam sind Begriffe, die in der Rückschau auf die lange Kanzlerschaft Angela Merkels häufig auftauchen, so die Analysten der DekaBank.



Das Land sei von zahlenreichen weltweiten Krisen getroffen worden, in denen sich die Kanzlerin einen Ruf als kühle Krisenmanagerin erarbeitet habe. Die spektakulären Entscheidungen zum Atomausstieg oder zur Aufnahme von einer Million Flüchtlingen würden das Land entzweiten, die Coronakrise habe gezeigt, dass der Staat funktioniere. Wirtschaftlich stehe Deutschland im internationalen Vergleich weiterhin gut da, aber es bestünden Zweifel, ob das Land den Herausforderungen der kommenden Jahre gewachsen sein werde. Trotzdem überwiege bei dieser Wahl eine Kultur des "weiter so": Weder würden sich die vorgelegten Wahlprogramme um größeren wirtschaftlichen Reformeifer bemühen, noch seien bis auf wenige Ausnahmen die Unterschiede zwischen den Parteien sehr groß. Selbst mit Blick auf eine nunmehr mögliche Linkskoalition rot-grün-rot: Dies sei keine wirtschaftspolitische Richtungswahl, sondern es sei eine Bewahrungswahl, in der es darum gehe, den Status Quo einer immer noch erfolgreichen Volkswirtschaft aufrecht zu erhalten, ohne viel ändern zu müssen. Die Auswirkungen der Wahl auf die Finanzmärkte sollte sich deswegen in engen Grenzen halten. (09.09.2021/ac/a/m)



