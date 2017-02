Nur durch intensive Forschung kann vorgebeugt werden, denn auch die Angreifer entwickeln sich ständig weiter. Daher baut das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) seine Forschung für mehr IT-Sicherheit aus. Wanka nennt hier vor allem das IT-Sicherheitsgesetz aus dem Jahr 2015 sowie die im November 2016 verabschiedete Cyber-Sicherheitsstrategie, die eine große Zahl konkreter Maßnahmen enthält. Zentral ist Forschungsrahmenprogramm zur IT-Sicherheit, das die wichtigsten Maßnahmen bündelt.



Neue Initiativen



Wanka kündigte eine neue Initiative an, mit der die Gründung von Unternehmen aus der IT-Forschung gefördert werden soll. Sie setzt an den drei vom BMBF eingerichteten Kompetenzzentren für IT-Sicherheitsforschung CISPA (Center for IT-Security, Privacy and Accountability), CRISP (Center for Research in Security and Privacy) und KASTEL (Kompetenzzentrum für angewandte Sicherheitstechnologie) in Saarbrücken, Darmstadt und Karlsruhe an, die zusammen das größte Cluster für IT-Sicherheitsforschung in Europa bilden.



Die Ministerin kündigte für das Frühjahr 2017 auch eine neue Initiative zur Quantenkommunikation an. Diese nutzt einzelne Lichtteilchen, um Informationen zu verarbeiten und zu übertragen. Ziel ist es, hochsichere Kommunikationsverbindungen aufzubauen, bei denen jeder Angriff erkannt wird und deren Verschlüsselung selbst durch leistungsstarke Quantencomputer nicht gebrochen werden kann.



Technologische Souveränität



Für die Cybersicherheit in Europa streben die Forscher der Kompetenzzentren technologische Souveränität an. Europäische Forscher müssten in der Lage sein, die wichtigsten digitalen Schlüsseltechnologien unabhängig und eigenständig zu entwickeln oder hinsichtlich ihrer Sicherheitseigenschaften zu beurteilen. "Das ist gerade aufgrund der aktuellen politischen Lage wichtig", führte Wanka aus, "in der nationale Interessen immer mehr in den Vordergrund rücken bis hin zu Protektionismus".



Ein wichtiger Punkt ist auch die Aus- und Fortbildung in so genannten Lernlaboren, in denen Betroffene gezielt über neueste Entwicklungen informiert werden. Eine dieser Einrichtungen wendet sich an Fachleute aus wichtigen Versorgungseinrichtungen, die über Sicherheit kritischer Infrastrukturen unterrichtet werden. Weitere derartige Labore sind für weitere Themen geplant. "Wir wollen die Risiken im Netz begrenzen. Dazu brauchen wir Ihre klugen Ratschläge und Hinweise", gab die Ministerin den versammelten Forschern als Aufgabe vor. (14.02.2017/ac/a/m)





