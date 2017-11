Das Verfahren umfasst Zahlungen in Euro innerhalb der Europäischen Union und der Schweiz.



Bis jeder Kunde die sekundenschnelle Überweisung nutzen kann, dauert es noch etwas. Die Banken arbeiten daran, möglichst bald allen Kunden das Verfahren anzubieten. Die Starttermine sind von Bank zu Bank unterschiedlich.



Eine Verpflichtung, an diesen sogenannten "Instant Payments" teilzunehmen, gibt es nicht. (22.11.2017/ac/a/m)







Seit dieser Woche gilt europaweit ein einheitlicher Rechtsrahmen für SEPA-Echtzeitüberweisungen. Per Online-Banking oder mit dem Handy können Verbraucher und Unternehmen die sekundenschnelle Überweisung auslösen - rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr.