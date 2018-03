- Bundesjustizministerin Barley: Facebook in die Pflicht nehmen



Zugleich ist der sparsame Umgang mit Daten durch jeden einzelnen Nutzer und jede Nutzerin gefragt. Die Bundesregierung fördert eine Vielzahl von Initiativen zur Aufklärung, Beratung und zur Förderung der Medienkompetenz von Verbrauchern. Diese Angebote helfen dabei, sicher durchs Netz zu surfen und sich vor einem Missbrauch persönlicher Daten zu schützen:



Sicher durch Medienbildung



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der jüngste Diskussion zum Datenschutz im Internet zeigt, wie wichtig dieses Thema ist, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dabei sind sowohl die Politik als auch jeder Einzelne gefragt. Nutzer können selbst einiges tun, damit sie verantwortlich mit ihren persönlichen Daten umgehen und sich vor Datenmissbrauch schützen.Persönliche Daten sind der Rohstoff der digitalisierten Zeit. Denn sie sind vielfältig nutzbar: Aus Persönlichkeit, Vorlieben und Verhalten können Profile erstellt und für die Wirtschaft sowie für andere Zwecke eingesetzt werden.Bundesverbraucherministerin Katarina Barley betonte anlässlich der aktuellen Ereignisse um Facebook: "Es ist so wichtig, dass jeder Einzelne möglichst gut darüber informiert ist, welche Daten von ihm unterwegs sind, und er möglichst viel Kontrolle über diese Daten hat."Für die Bundesregierung ist IT-Sicherheit ChefsacheDie Bundesregierung will die Freiheit und Persönlichkeitsrechte der Bürgerinnen und Bürger auf einem hohen Niveau schützen. Deutschland muss aber auch die Chancen der Digitalisierung für Gesellschaft und Wirtschaft bestmöglich nutzen. Gefragt ist also die Balance zwischen der Arbeit mit großen Datenmengen, Datenschutz und Datensouveränität.Die ab dem 25. Mai 2018 geltenden EU-weiten neuen Datenschutzregeln werden wichtige Verbesserungen bringen: Bürger erhalten mehr Informationsrechte über die Zwecke der Datenverarbeitung und sie entscheiden selbstbestimmt darüber, wie lange Daten gespeichert werden und wer die Daten erhält. Datenverarbeitende Unternehmen unterliegen dann schärferen Transparenzpflichten. Bei Verstößen drohen bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes als Geldbuße.Und nicht zuletzt gibt das Bundes-Datenschutzgesetz bereits jetzt ein Recht auf Auskunft darüber, welche Daten ein Unternehmen über einen gespeichert hat.Politik für mehr Datensicherheit und Datensouveränität- Koalitionsvertrag: Offensive für Bildung, Forschung und Digitalisierung