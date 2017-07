Nach der offiziellen Begrüßung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stehen am Mittwoch politische Gespräche der Kanzlerin mit Präsident Xi auf dem Programm. Die Tagesordnung ist lang. Sie umfasst neben den Themen des G20-Gipfels in Hamburg, wie Afrika- und Klimapolitik, auch die aktuellen internationalen Krisenherde.



Darüber hinaus blicken Deutschland und die Volksrepublik China auf mittlerweile 45 Jahre erfolgreiche diplomatische Beziehungen zurück. Auch die Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern sind eng und vielfältig. Eine Reihe unterschriftsreifer Verträge und Absichtserklärungen wird im Beisein Merkels und Xis unterzeichnet.



Fußball- und Panda-Diplomatie



Eines wollen Kanzlerin Merkel und ihr Gast aus China sich auf keinen Fall nehmen lassen: Die Begrüßung des Pandapärchens Meng Meng und Jiao Qing im Berliner Zoo. In einem Festakt am Mittwochnachmittag findet dort die offizielle Übergabe der beiden Pandabären statt. Die Tiere sind eine Leihgabe der Panda-Zuchtstation in der Provinz Sichuan. Der Zoo hat extra für die beiden kostbaren Exemplare der bedrohten Art ein völlig neues, artgerechtes Gehege errichtet.



Die beiden Pandabären Meng Meng und Jiao Qing werden 15 Jahre in Berlin verbringen. Die Leihgabe haben der Berliner Zoo und die chinesische Forstverwaltung vereinbart. Leih-Pandas sind fester Teil chinesischer Außenpolitik. Bundeskanzlerin Merkel hatte bei ihrer China-Reise im Herbst 2015 die Abmachung in Peking eingefädelt.



Zwischen Deutschland und China gibt es auch eine enge Zusammenarbeit beim Fußball. Deshalb bildet ein Spiel der U12-Mannschaften aus beiden Ländern im Olympiapark den Abschluss des Besuchs von Präsident Xi Jinping in Berlin. (05.07.2017/ac/a/m)





