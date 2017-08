Wegen der anhaltend guten Konjunktur suchen die deutschen Arbeitgeber händeringend neue Mitarbeiter. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit stieg im Juli auf den höchsten Stand seit Anfang 2005.



750.000 offene Stellen waren im Juli bei der BA gemeldet - 11.000 mehr als im Juni und 76.000 mehr als vor einem Jahr.



In allen Branchen werden mehr Arbeitskräfte gesucht als vor einem Jahr. Vor allem im Öffentlichen Dienst, für Erziehung und Unterricht wird mehr Personal benötigt. Aber auch im Verarbeitenden Gewerbe, im Handel, von unternehmensnahen Dienstleistern und am Bau suchen Firmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Im Sommer steigt die Zahl an Arbeitslosen



Wie im Sommer üblich, stieg die Zahl der Arbeitslosen im Juli gegenüber dem Vormonat um 45.000. Ohne jahreszeitliche Einflüsse waren es dagegen 9.000 weniger.



Insgesamt gab es im Juli 2,158 Millionen Arbeitslose - 143.000 weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,6 Prozent.



Unterbeschäftigt - das sind Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sowie kurzfristig Arbeitsunfähige - waren rund 3,5 Millionen Menschen. Ihre Zahl sank um 53.000. Vor allem Flüchtlinge nehmen an Maßnahmen zur Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt teil.



Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen dauert länger



Die Zahl der regulär Beschäftigten Zuwanderer stieg im Mai um 263.000 oder 14 Prozent. Allerdings werde es auch bei schneller Arbeitsmarktintegration immer arbeitslose Migranten geben, stellt die BA in ihrem Monatsbericht zum Arbeitsmarkt fest. Im Juli waren 34.000 oder neun Prozent der zugewanderten Menschen arbeitslos.



Die Arbeitslosmeldung von Geflüchteten ist ein erster Schritt zur Integration in den Arbeitsmarkt. Der Integrationsprozess wird aufgrund fehlender Sprachkenntnisse und formalen Qualifikationen längere Zeit dauern. Die Arbeitslosigkeit von Personen aus den wichtigsten nichteuropäischen Asylherkunftsländern - Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien - stieg im Juli im Vorjahresvergleich um 38.000 oder 24 Prozent. Insgesamt wurden im Juli 492.000 Flüchtlinge als Arbeitsuchende, davon 185.000 als Arbeitslose von einer Arbeitsagentur oder einem Jobcenter betreut.(01.08.2017/ac/a/m)





