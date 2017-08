Gleichzeitig bleibe die afghanische Regierung aufgefordert, ihre Reformanstrengungen weiter zu verstärken, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin. Zudem müsse der Dialog mit Teilen der Taliban gesucht werden – "natürlich mit den Teilen der Taliban, die zu einem friedlichen Ausgleich bereit sind", betonte Demmer.



Gabriel fordert enge Abstimmung



Außenminister Sigmar Gabriel hatte am Dienstag erklärt, dass es nun wichtig sei, dass die Amerikaner mit ihren europäischen Partnern besprechen, "wie wir gemeinsam dafür sorgen können, dass das Land friedlicher und sicherer wird". Man erwarte von Washington, dass die USA ihr Vorgehen eng mit den Europäern abstimmten – auch, um die Flucht aus Afghanistan zu stoppen. "Weitere Migration destabilisiert nicht nur Afghanistan, sondern auch Europa", so der Minister.



Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, sagte am Mittwoch, es sei ein Schritt in die richtige Richtung, dass Präsident Trump sich entschieden habe, das zu tun, was auch seine Vorgänger getan haben: Nämlich "Seite an Seite mit der internationalen Gemeinschaft und damit auch mit uns den Weg zu gehen, Afghanistan auch militärisch weiter stabilisieren zu wollen".



Von der Leyen: Afghanen müssen Perspektive haben



Am deutschen Einsatz in Afghanistan sind keine Änderungen geplant. Es sei weder ein neuer Auftrag noch eine Aufstockung der Bundeswehr-Truppen vorgesehen, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Dienstag bei einem Besuch des Marinestützpunkts Eckernförde.



In einem ZDF-Interview sagte die Ministerin, das gemeinsame Ziel sei, Stabilität in Afghanistan herzustellen. Die afghanische Regierung müsse selbst in der Lage sein, die Bevölkerung zu schützen und den Menschen eine Perspektive zu geben. Die Menschen müssten Arbeit und eine Zukunft haben, damit sie in der Heimat blieben. "Und diesen Weg dorthin müssen wir mit ganzer Konsequenz und auch mit Geduld verfolgen." (Pressemitteilung vom 23.08.2017) (24.08.2017/ac/a/m)







