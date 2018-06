Einige Unternehmen sind gesetzlich zur Teilnahme an einem Streitschlichtungsverfahren verpflichtet. Etwa Unternehmen im Bereich der Energieversorgung oder im Luftverkehr.



Flächendeckendes Angebot



Meist sind es branchenspezifische Einrichtungen, die helfen, den Streit beizulegen. So gibt es Schlichtungsstellen für die Bereiche Energie, Banken, Versicherungen, Telekommunikation, für Rechtsanwälte, den öffentlichen Personenverkehr und den Online-Handel. Verbraucherverbände und Handwerkskammern helfen dabei, die richtige Schlichtungsstelle zu finden.



Einen Überblick über die branchenspezifischen Schlichtungsstellen sowie über Ombudsverfahren finden Sie unter "Besser schlichten als richten". Eine Liste aller nach dem VSBG anerkannten Verbraucherschlichtungsstellen finden Sie in der Broschüre des Bundesamtes für Justiz.



So funktioniert das Schlichtungsverfahren



Das Beispiel der Allgemeinen Verbraucherschlichtungsstelle in Kehl macht deutlich, wie unkompliziert ein Schlichtungsverfahren für Verbraucher grundsätzlich ist: Bevor man ein Schlichtungsverfahren beginnt, sollte man zunächst versuchen, sich mit dem Unternehmen zu einigen. Erst wenn das nicht gelungen ist, wird der Schlichter aktiv. Verbraucher sollten dabei prüfen, ob ihre Argumente für eine Beschwerde stichhaltig sind. Dazu müssen sie sich über die gesetzlichen Regeln informieren. Bei Streitigkeiten mit einem Händler sind das zum Beispiel die Regeln für Umtausch, Reklamation und Gewährleistung.



Die Beschwerde kann man formlos per E-Mail, Fax oder auf dem Postweg bei der Allgemeinen Verbraucherschlichtungsstelle einreichen. Oder man meldet sich auf deren Webseite online an und füllt den Antrag zur Streitbeilegung aus. Darin ist das Problem mit dem Unternehmen zu schildern; gegebenenfalls sind Unterlagen - wie einen E-Mail-Austausch mit dem Unternehmen - beizufügen.



Anschließend informiert der Schlichter das Unternehmen über die Beschwerde und fragt nach, ob es zur Teilnahme an der Schlichtung bereit ist. Ist das Unternehmen einverstanden, entwirft der Verbraucherschlichter einen Schlichtungsvorschlag. Dieser versucht, neutral zwischen den beiden Parteien zu vermitteln. Dabei werden keine Zeugen gehört und auch kein teurer Sachverständiger hinzugezogen.



Akzeptieren das Unternehmen oder der Verbraucher den Vorschlag des Schlichters nicht, bleibt dem Verbraucher allerdings nur der Gerichtsweg. Wichtig: Die Verjährung ist für die Dauer des Schlichtungsverfahrens gehemmt. Scheitert das Schlichtungsverfahren, kann man also immer noch innerhalb der Verjährungsfrist Klage vor Gericht erheben.



Meist setzten sich bei der Schlichtung die Argumente der Verbraucher durch, erklärt dazu Felix Braun, der Vorstand des Trägervereins. Braun empfiehlt auch, selbst dann einen Schlichtungsantrag zu stellen, wenn das Unternehmen auf seiner Webseite die Teilnahmebereitschaft verweigert. Denn nicht selten stimme das Unternehmen im konkreten Fall dann doch einer Schlichtung zu.



Besonderheiten bei Online-Verträgen



Für Streitigkeiten von Verbrauchern mit einem Unternehmen innerhalb der EU, hat die Europäische Kommission eine Online-Streitbeilegungsplattform eingerichtet.



Verbraucher können hier ihre Beschwerde einreichen, das Unternehmen wird anschließend per E-Mail benachrichtigt. Bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten bietet zudem die nationale Kontaktstelle - das Europäische Verbraucherzentrum - Rat und Hilfe. (29.06.2018/ac/a/m)







