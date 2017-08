Projekt Tower THF - 360 Grad Berlin



Im Oktober 2008 startete zum letzten Mal ein Jet vom "Zentralflughafen Tempelhof". Seit 2010 ist das ehemalige Flugfeld für die Öffentlichkeit als Erholungspark zugänglich. Auf dem riesigen Gelände verteilen sich weitflächig hunderte Menschen. Es bietet sich ein buntes Treiben: Jung und alt radelt, skatet und joggt auf den beiden früheren Startbahnen. Familien picknicken, Kinder lassen Drachen steigen, Blumen werden gepflanzt, ein Nutzgarten ist angelegt worden.



Das monumentale Flughafengebäude hingegen ist weitgehend verlassen. Das ändert sich nun. Denn in den nächsten zwei Jahren werden der Tower, die Dachterrasse und Teile des westlichen Kopfbaus vom einstigen Zentralflughafens Tempelhof denkmalgerecht saniert, barrierefrei umgebaut und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.



Aus dem verglasten Tower wird sich den Besuchern ein spektakulärer 360 Grad-Blick über Berlin und das Tempelhofer Feld bieten. Das war früher nur den Fluglotsen vergönnt. Auch der Schritt hinaus auf das Dach wird möglich durch den Bau einer Dachterrasse.



Das insgesamt 1,2 Kilometer lange Gebäudedach soll zumindest partiell für Besucher begehbar werden - durch Einrichtung einer Galerie. Die Gesamtfläche von 60.000 Quadratmetern, auf der gut zehn Fußballfelder Platz haben, kann nicht betreten werden. Die Galerie wird an die wechselvolle Nutzung des Flughafens Tempelhof erinnern. Die Besucher werden ab 2020 über das markante Treppenhaus im westlichen Kopfbau zum Tower und der Dachterrasse aufsteigen können. Die obere Etage des Kopfbaus ist zudem als Ausstellungsfläche vorgesehen.



Eins der größten Bauwerke der Welt bewahren und entwickeln



Das Flughafengebäude zählt zu den größten zusammenhängenden Bauwerken weltweit: Es besteht aus sieben Hangars, 13 Türmen und mehr als ein Dutzend Gebäudeteilen. Sie erstrecken sich über das über einen Kilometer lange Halbrund von Flughallen, Verwaltungs-, Abfertigungs- und Empfangsgebäuden. Das Empfangsgebäude befindet sich in der Mitte des Bogens und hat eine stählerne Dachkonstruktion, die über 40 Meter weit über das Empfangsgebäude hinaus ragt.



Der Flughafen Tempelhof steht für eine wechselvolle deutsche Geschichte: Auf dem seit Anfang der Zwanziger Jahren betriebenen Flughafen errichteten die Nationalsozialisten zwischen 1936 und 1942 das monumentale, gut 1.200 Meter lange Flughafengebäude. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Tiefgeschosse für die Rüstungsproduktion genutzt, bei der vor allem Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. Schließlich gelangte Tempelhof durch die Luftbrücke der Amerikaner zu Weltberühmtheit: Die "Rosinenbomber" versorgten die Berliner während der sowjetischen Blockade in den Jahren 1948/49 aus der Luft.



Nach der endgültigen Schließung des Flughafens Ende 2008 konnte 2015 eine Einigung über die Nachnutzung des Gebäudes erreicht werden: Tempelhof soll als Berlins neues Stadtquartier für Kultur und Kreativwirtschaft - "Berlin Creative District" - entwickelt werden. Die Eröffnung von Tower, Dachterrasse und Kopfgebäude sind der erste Schritt.



Bis 2018 soll im ehemaligen Speisesaal des einstigen US-Army-Hotels am Platz der Luftbrücke ein Besucherzentrum entstehen. Das bislang leerstehende Gebäude soll außerdem zu einem Digital- und Innovationszentrum ausgebaut werden. In Hangar 7 wird das Alliierten Museum einziehen. Damit entsteht ein weiterer Besuchermagnet in direkter Nachbarschaft von Tower und Besucherzentrum. (Pressemitteilung vom 23.08.2017) (24.08.2017/ac/a/m)







Mit dem Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus unterstützt der Bund seit 2014 innovative und überregional wahrnehmbare städtebauliche Vorhaben. Bisher wurden 108 Projekte aus 86 Städten und Gemeinden mit einem Bundeszuschuss von 302 Millionen Euro in das Programm aufgenommen. Im Frühjahr dieses Jahres wurden von einer Expertenkommission 24 "Nationale Projekte des Städtebaus 2017" neu ausgewählt. Die Projekte erhalten insgesamt rund 65 Millionen Euro Fördermittel. Beworben hatten sich Gemeinden aus ganz Deutschland mit 90 einzelnen Projekten.