Eine Vollmacht erstellen



Verbindlicher ist eine Vollmacht. Mit ihr benennen Internetnutzer die Vertrauensperson, die den digitalen Nachlass in ihrem Sinne regelt. Gemeinsam mit der Vollmacht muss der Nutzer eine Liste hinterlegen, in der er detaillierte Angaben macht: Etwa, welche Daten gelöscht, welche Verträge gekündigt werden, was mit dem Profil in den sozialen Netzwerken passiert und was mit im Netz vorhandenen Fotos geschehen soll.



Ebenso können Nutzer festlegen, was mit ihren Geräten wie Computer, Smartphone, Tablet und den dort gespeicherten Daten geschehen soll.



Die Vollmacht muss handschriftlich verfasst, mit einem Datum versehen und unterschrieben sein. Unabdingbar ist, dass sie "über den Tod hinaus" gilt.



Muster für eine Vollmacht sowie für die Anweisungen, wie mit dem digitalen Nachlass zu verfahren ist, stellt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zur Verfügung.



Rechtsgültig: Ein Testament



Ist es Internetnutzern wichtig den digitalen Nachlass rechtsgültig zu regeln, können sie ein Testament anlegen. Auch dieses muss alle Zugangsdaten zu E-Mail-Konten und anderen Internet-Diensten enthalten. Man kann darin festlegen, dass nur bestimmte Personen Einblick in die Daten erhalten.



Auch das Testament muss handschriftlich verfasst, klar formuliert und unterschrieben sein. Da selbstformulierte Testamente auch unwirksam sein können, lohnt sich der Gang zum Fachanwalt für Erbrecht oder zum Notar.



Digitaler Nachlass bei Google und Facebook



Viele Internetanbieter haben bisher keine Regelungen für den digitalen Nachlass. Doch beispielsweise Google und Facebook haben auf die Problematik reagiert.



Zur Verwaltung des digitalen Nachlasses bietet Google einen Kontoinaktivität-Manager an. Über ihn können Nutzer Google zu Lebzeiten mitteilen, wer Zugriff auf ihre Daten haben darf und wann das Konto gelöscht werden soll.



Bei Facebook kann man für die Seite des Verstorbenen den "Gedenkstatus" wählen, so dass sie erhalten bleibt. Auch ermöglicht Facebook seinen Nutzern zu Lebzeiten, einen Nachlasskontakt zu bestimmen. Der Nachlasskontakt kann zum Beispiel einen Beitrag für das Profil verfassen oder eine Kontolöschung beantragen.



Es gibt auch Firmen, die die "Entrümpelung" des digitalen Nachlasses anbieten. Hier warnen Verbraucherschützer: Neben den Kosten sollte man bedenken, dass diese damit Zugriff auf - zum Teil sehr persönliche - Daten erhalten. (03.04.2018/ac/a/m)







