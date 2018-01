Öffentliche Haushalte und soziale Teilhabe



Die öffentlichen Finanzen haben sich stetig verbessert. Gleichzeitig konnten bei soliden Staatsfinanzen die öffentlichen Investitionen deutlich gesteigert werden. Der Bund investiert mehr in Infrastruktur, Bildung und Forschung. Außerdem hat er die Rahmenbedingungen für private Investitionen verbessert.



Die Bundesregierung hat die gute wirtschaftliche Situation für Maßnahmen der sozialen Teilhabe genutzt: Sie hat die Chancen der Langzeitarbeitslosen verbessert, für eine schnellere und nachhaltige Integration der länger in Deutschland bleibenden Geflüchteten gesorgt sowie Strategien zur Fachkräftesicherung und Unterstützung bei der Digitalisierung vor allem für kleine und mittlere Unternehmen entworfen.



Globalisierung und Klimaschutz



Die Globalisierung birgt neben großen Chancen aber auch Herausforderungen und Risiken. Die Bundesregierung tritt protektionistischem Druck erfolgreich entgegen. Sie hat sich - nicht zuletzt im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft - für die Offenheit der Märkte national, in Europa und in Drittländern sowie für ein regelbasiertes internationales Handelssystem eingesetzt. Deutschland ist aufs engste mit seinen Nachbarn verflochten. Die deutsche Wirtschaft gedeiht nur, wenn Europa erfolgreich ist, sich weiterentwickelt und, wo erforderlich, erneuert.



Der Klimawandel und seine Folgen stellen eine Herausforderung für fortgesetztes Wirtschaftswachstum und steigenden Wohlstand dar. Die Bundesregierung hat die Klimaverträglichkeit ihrer Maßnahmen sowie die Besonderheiten der deutschen Wirtschaft im Blick. Der Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung gibt hierfür im Einklang mit dem Klimaschutzabkommen von Paris eine Orientierung. (31.01.2018/ac/a/m)





