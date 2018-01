Die Gespräche könnten zu einer Entspannung der derzeitigen Situation auf der koreanischen Halbinsel beitragen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in der Regierungspressekonferenz am Freitag.



Die innerkoreanischen Gespräche könnten aber nur dann einen Beitrag zur Entspannung darstellen, wenn das Regime in Pjöngjang zugleich "von weiteren Provokationen Abstand nimmt und seine völkerrechtswidrigen Raketen- und Nukleartests einstellt", so die stellvertretende Regierungssprecherin.



Verletzung von UN-Resolutionen



Das nordkoreanische Raketen- und Nuklearprogramm stelle eine Verletzung der Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen dar und damit einen Bruch des Völkerrechts, betonte Demmer. Es sei die eigentliche Ursache für die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel.



Deshalb sei eine geschlossene Haltung der internationalen Gemeinschaft unbedingt erforderlich. Insbesondere China und Russland seien dazu aufgerufen, die Sanktionen der Vereinten Nationen umzusetzen. (05.01.2018/ac/a/m)





